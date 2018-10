Program jest przeznaczony dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Dotację można uzyskać m.in. na docieplenie budynku, wymianę okien (w tym dachowych), uszczelnianie drzwi oraz wymianę pieców grzewczych czy całych instalacji na bardziej ekologiczne.

Maksymalna kwota, od której naliczana jest wysokość dotacji, to 53 tys. złotych. Minimalna - 7 tys.

Wysokość dotacji jest uzależniona od dochodu. Maksymalnie, w przypadku rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 600 złotych, może to być nawet 90 proc. inwestycji.

Zarabiający powyżej 1600 zł na osobę mogą liczyć jedynie na ulgę podatkową. Będzie to 30 proc. kosztów.

Koszt kompleksowej termomodernizacji to od 200 do 400 zł/m2 powierzchni użytkowej budynku. Dla domu mającego 100 m2 powierzchni użytkowej kompleksowa termomodernizacja to koszt od 20 tys. zł do nawet 80 tys. zł. Do tego mogą dojść dodatkowe koszty związane z wymianą pieca na ekologiczny.

- Wg przybliżonych szacunków, korzystając z tego programu dostałbym ok 30 tys. zł bezzwrotnej dotacji na nowoczesny piec i około 20 tys. zł nisko oprocentowanej (około 2%) pożyczki na inne przedsięwzięcia termomodernizacyjne - pisze pan Zbigniew, nasz czytelnik. - Jednak dotacja i pożyczka mogą być wypłacane zarówno po zrealizowaniu etapu, jak i całości przedsięwzięcia. Tu powstaje pytanie, jak mam korzystać z tego programu, kiedy nie posiadam funduszy na wymianę pieca CO, jak i na inne prace termomodernizacyjne, bo one będą dotowane po wykonaniu prac.

Według założeń, program "Czyste Powietrze" ma przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu Polaków. Pan Zygmunt, razem z żoną, utrzymuje się z emerytury rolniczej. 1900 złotych miesięcznie. 950 zł na osobę. Łapie się zatem dopiero na trzeci próg dochodowy, uprawniający do zwrotu 70 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. Dla pary emerytów, koszt termomodernizacji wciąż jest zbyt wysoki.

- Jeśli piec kosztuje 10 tys. zł, a dotacja to 70 proc. to nadal muszę zapłacić ok. 3 tys zł - wylicza pan Zbigniew. - Nie stać mnie na to, przy takich przychodach jakie mam. Pytałem w banku o kredyt. Co prawda nie mam zdolności kredytowej, ale usłyszałem, że wyjątkowo na ten cel mógłbym go dostać. Ale tutaj dochodzą jeszcze odsetki.

- Przypominam, że program "Czyste Powietrze" to nie tylko dotacja, ale i możliwość wzięcia nisko oprocentowanej pożyczki na inwestycję - mówił w programie "Money, to się liczy" wiceminister środowiska Sławomir Mazurek. - Zachęcam do kontaktu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, tam znajdą państwo wszelkie potrzebne informacje.

W połowie października ministerstwo środowiska rozpoczęło kampanie informacyjne dotyczące sposobu korzystania z programu. Pan Zbigniew na spotkaniu w swojej gminie był, ale za wiele się nie dowiedział.

- Tam byli przede wszystkim ludzie, którzy się budują. Ich pytania dominowały, takimi starymi jak ja to nikt się specjalnie nie zajął - opowiada. - O tym, że oprócz dotacji mogę wziąć pożyczkę, dowiedziałem się od pana, bo do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska nie mogę się dodzwonić. Po świętach tam pojadę.

Wiceminister w "Money. To się liczy" nie wykluczył też zmian w programie.

Według danych Ministerstwa Środowiska wnioski o dotacje z programu "Czyste Powietrze" złożyło już 8 tys. osób.

Z powodu smogu i powikłań wynikających ze złej jakości powietrza w Polsce umiera blisko 50 tys. osób rocznie. Za największe emisje zanieczyszczeń odpowiada sektor bytowo-komunalny oraz transport.

