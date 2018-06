Waloryzacja rent i emerytur w 2019 r. o 3,26 proc. Budżet będzie to kosztować 6,86 mld zł

Fot. Grzegorz Banaszak/REPORTER Średnia emerytura w przyszłym roku ma być w 2019 r. o 73 zł wyższa od tej z 2018 r.

Waloryzacja rent i emerytur w 2019 r. wyniesie 3,26 proc. - zdecydował rząd. Koszt waloryzacji to ok. 6,86 mld zł. Oznacza to, że najniższa emerytura wzrośnie o niewiele ponad 33 złote.

- Na wskaźnik waloryzacji, który zaproponowaliśmy, składa się inflacja emerycka 102,6 proc. i realny wzrost wynagrodzeń, który jest prognozowany na poziomie 3,3 proc. - powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. - Koszt waloryzacji w 2019 r. wyniesie ok. 6,86 mld z - podało Centrum Informacyjne Rządu.

Waloryzacja rent i emerytur 2019. Średnie świadczenie większe o 73 zł

Według szacunków resortu pracy najniższe emerytury wzrosną o 33,57 zł, a świadczenie przeciętne - o 73,77 zł.

Trzynasta emerytura albo dodatki dla seniorów? ZUS nad nimi nie pracuje. Zobacz wideo:



- Rząd proponuje pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2019 r. na poziomie ustawowego minimum, wynoszącego 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2018 r. - podało CIR w komunikacie.

Czytaj też: Nagrody w ZUS. Dwa miliony premii dla dyrektorów i wicedyrektorów

Emerytury i renty podlegają corocznej waloryzacji od 1 marca. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2018 r. wynosi 2,98 proc.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl