Władza nie zamierza oszczędzać. Kancelarie Sejmu i Senatu chcą więcej pieniędzy na przyszły rok

O tym, że w przyszłym roku urzędnicy nie zamierzają zacząć oszczędzać, świadczą dokumenty, które spłynęły do sejmowej Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych, analizującej budżety tzw. świętych krów - pisze "Rzeczpospolita. Wynika z nich, że o ile Kancelaria Prezydenta niemal nie zmienia swojego budżetu, o tyle kancelarie Sejmu i Senatu zaplanowały podwyżki. Pierwsza chce dostać w 2019 r. 585,6 mln, a druga – 230,2 mln zł.

"Rzeczpospolita" przypomina, że w tym roku Kancelaria Prezydenta postanowiła zwiększyć budżet o 25 proc. w stosunku do roku 2017. Wyniósł on 200,4 mln zł. W przyszłym roku prezydencka kancelaria oczekuje budżetu na poziomie 199,9 mln zł. Minimalnie niższa kwota to efekt m.in. tego, że odchodzą wydatki związane z obchodami 100-lecia niepodległości.