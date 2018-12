Franczyzobiorcy Żabki kontratakują. "Nie udajemy placówek pocztowych, my nimi jesteśmy"

- Nie możemy dłużej bezczynnie przyglądać się kampanii fałszywych doniesień dotyczących nas, polskich przedsiębiorców działających w ramach franczyzy. Bez naszej zgody jesteśmy wykorzystywani przez przewodniczącego Bujarę i "Solidarność" do wspierania pomysłów, które doprowadzą do zniszczenia naszych przedsiębiorstw - taki list wysłali do minister pracy Elżbiety Rafalskiej przedsiębiorcy - przede wszystkim franczyzobiorcy Żabki, ale i inni drobni właściciele sklepów. Nie podobają im się pomysły "uszczelnienia" zakazu handlu autorstwa PiS oraz "Solidarności".