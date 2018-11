Zakaz handlu w niedzielę. PiS chce zaostrzenia przepisów. "Nie niszczmy handlu"

Majstrujemy przy ustawie, która od samego początku nie spełnia swojego celu i zadania – powiedziała Renata Juszkiewcz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji w programie „Money. To się liczy”. Jej zdaniem zaostrzenie ustawy o zakazie handlu to nieporozumienie.

- Związkowcy od początku postulowali, by ustawa chroniła pracowników, tymczasem zmiany, które są dyskutowane na komisji poselskiej całkowicie zaburzą równowagę na rynku pracy – uważa Juszkiewicz. – Zupełnie nie rozumiem, dlaczego tzw. punkty pocztowe nie mogą pozostać np. w sklepach sieci Żabka skoro są to sklepy franczyzowe. I jeśli państwo starają się faworyzować małe sklepy, to na tych samych zasadach powinny działać Żabki. Są to tak samo podmioty polskiego prawa, małe, polskie sklepiki. Jeśli chcemy chronić pracowników, to dajmy im wolne dni a nie niszczmy handlu.