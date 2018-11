"Żeby zapłacić gigantyczny rachunek za ogrzewanie, musiałem sprzedać samochód". Czytelnicy o podzielnikach ciepła

- Również miałem problem z wysokimi rachunkami, które zostały wyliczone na podstawie podzielników. To było jakieś trzy lata temu w wynajmowanym 50-metrowym mieszkaniu. Dostałem rachunek za ogrzewanie na kwotę 9600 zł! – opowiada pan Paweł z Gdańska, który za pośrednictwem platformy dziejesie.wp.pl opowiedział swoją historię z podzielnikami. To w odpowiedzi na nasz artykuł o podzielnikach kosztów ogrzewania i horrendalnych rachunków, jakie otrzymuje wielu lokatorów.

Podzielniki działały źle, ale co z tego?

- Spółdzielnia przysłała jakiegoś fachowca, aby sprawdził prawidłowość działania podzielników. Stwierdził, że jeden z podzielników jest zepsuty. To nic, spółdzielnia i tak kazała zapłacić ten rachunek, twierdząc, że żadnych nieprawidłowości nie było i widocznie tyle ciepła zużyłem – mówi dalej.

Finał historii był niewesoły. Właścicielka mieszkania dorzuciła się do rachunku, ale nasz Czytelnik najpierw sprzedał samochód, a później wyjechał do pracy za granicę, by uregulować należności.