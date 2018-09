ZUS do remontu. Starcie gigantów o setki milionów złotych

Fot. Agencja Gazeta

Stworzenie kompleksowego systemu informatycznego w wersji 2.0. to kolejne wielkie zlecenie ZUS. Jego wartość to kilkaset milionów złotych. Walka o kontrakt rozegra się między Asseco Poland a Comarchem.

Po tym, jak kontrakt na utrzymanie dotychczasowego systemu informatycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeszedł z Asseco w ręce Comarchu, na horyzoncie pojawia się kolejne pole zmagań o setki milionów złotych – pisze "Rzeczpospolita”.

Tyle właśnie ma być warty kontrakt na stworzenie kompleksowego systemu informatycznego w wersji 2.0. Jak ustaliła "Rz”, ubezpieczyciel nie dopuści do projektu budowy nowego systemu zagranicznych firm.

Starcie, według ekspertów, ponownie rozegra się miedzy rodzimymi gigantami IT - Asseco Poland a Comarchem. Zapytanie ofertowe zostało rozesłane do tych właśnie firm – co potwierdził "Rz” rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz.

Obecny system odpowiada za obsługę 25 mln Polaków i rozlicza 30 proc. środków finansowych państwa.