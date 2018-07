ZUS podpisał umowę z Bankiem Pocztowym. Chce zachęcać do przelewów emerytur na konto

Fot. Michal Walczak / Agencja Gazeta Wspólny projekt ZUS i Banku Pocztowego przewiduje prowadzenie działań informacyjnych.

ZUS wraz z Bankiem Pocztowym chce zachęcać emerytów i rencistów do pobierania świadczeń na konto zamiast w gotówce. Państwowe instytucje podpisały umowę o prowadzeniu wspólnej akcji edukacyjno-promocyjnej.



Aktualizacja 12:45

ZUS przekonuje, że bezgotówkowe przekazywanie świadczeń emerytalno-rentowych na konto bankowe jest "wygodne, bezpieczne i tanie", dlatego chce emerytów i rencistów w tym zakresie edukować.

Wspólny projekt ZUS i Banku Pocztowego przewiduje "prowadzenie w placówkach ZUS, Banku Pocztowego i Poczty Polskiej działań informacyjnych i edukacyjnych, prezentujących korzyści, jakie dla świadczeniobiorców ZUS niesie korzystanie z przekazywania świadczeń w formie bezgotówkowej".

Jak napisano o komunikatach obu państwowych instytucji, "w ramach wspólnego projektu w placówkach ZUS, Banku Pocztowego i Poczty Polskiej udostępniane będą materiały informacyjno-edukacyjne z logotypami Banku Pocztowego i ZUS".

Bank Pocztowy przy okazji zachęca do zakładania Pocztowego Konta Aktywny Nestor, które jest przeznaczone dla osób, które skończyły 60 lat lub pobierają świadczenie emerytalno-rentowe z ZUS. Za prowadzenie konta nie trzeba płacić, jeśli co miesiąc wpływała na nie renta lub emerytura.

Należący po Poczty Polskiej bank podkreśla, że jako jedyny podmiot na rynku oferuje usługę dostarczania swoim klientom gotówki do domu przez listonosza.

- Wyrównywanie szans w dostępie do usług bankowych, zapobieganie wykluczeniu finansowemu oraz wrażliwość na potrzeby nestorów traktujemy jako misję społeczną Banku Pocztowego i nasz wyróżnik na rynku - powiedział Sławomir Zawadzki, prezes Banku Pocztowego. Dodał, że bankowość pocztowa "daje unikalną możliwość szerokiego dotarcia z nowoczesnymi usługami bankowymi do nawet najmniejszych miejscowości".

- To ważne by nasi klienci mieli dostęp do usług, które mogą na co dzień ułatwić im funkcjonowanie - powiedział z kolei Paweł Jaroszek, wiceprezes ZUS ds. finansowych. - Możliwość korzystania z przelewu świadczenia na rachunek bankowy to w dzisiejszych czasach przede wszystkim bezpieczeństwo - dodał. Przedstawiciel ZUS stwierdził, że posiadanie rachunku bankowego "umożliwia bezpieczne przechowywanie i gospodarowanie własnymi, ciężko zapracowanymi pieniędzmi".

