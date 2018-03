Zwrot w sprawie Orlenu. Minister zapowiada pełną integrację z Lotosem

Fot. Andrzej Hulimka/REPORTER Minister energii Krzysztof Tchórzewski uważa, że fuzja Orlenu z Lotosem musi być pełna, inaczej byłaby bez sensu

W grę wchodzi pełna integracja PKN Orlen z Lotosem, idziemy w kierunku połączenia - ujawnia minister energii Krzysztof Tchórzewski. Rzecz w tym, że dotąd zaangażowani w fuzję nie mówili o połączeniu obu koncernów, a o kontroli kapitałowej. Tymczasem Orlen przypomina, że intencji fuzji błogosławił papież.



Cofnijmy się w czasie o niecały miesiąc. Tchórzewski pytany o fuzję Orlenu z Lotosem kluczy, że sprawę jeszcze trzeba zbadać, a oba zarządy musiałyby sprawdzić, na ile to będzie korzystne. Ale nie mówi stanowczo nie, więc widać, że rząd myśli o połączeniu koncernów.

Mija tydzień, a Orlen i Skarb Państwa podpisują list intencyjny. Mowa jest o przejęciu kontroli kapitałowej nad Lotosem przez większy i mocniejszy Orlen. Giełda reaguje entuzjastycznie. W samym liście jest mowa o tworzeniu silnego, zintegrowanego koncernu zdolnego do lepszego konkurowania w wymiarze międzynarodowym, odpornego na wahania rynkowe m. in. poprzez wykorzystanie synergii operacyjnych i kosztowych pomiędzy PKN Orleni Grupą Lotos. Mówiąc prościej, płocki koncern ma wykupić udziały w Lotosie należące do państwa.

Jak zwraca uwagę "Puls Biznesu", dotąd o pełnym połączeniu obu koncernów w jeden nie było mowy. Wręcz przeciwnie, prezes Orlenu Daniel Obajtek podkreślał, Lotos miałby funkcjonować w obrębie grupy Orlenu jako jedna ze spółek zależnych, ale pod własną marką. O zachowaniu marki Lotosu mówił też pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.

Dlatego wypowiedź Tchórzewskiego z poniedziałku pokazuje pewien zwrot. - W początkowym, pierwszym etapie może dojść do skupienia akcji Skarbu Państwa w Lotosie przez Orlen, ale musimy dojść do pełnej integracji. W innym razie nie miałoby to sensu - mówił minister (cytat za PAP).

Z błogosławieństwem papieża

Wygląda na to, że zarząd Orlenu jest zdeterminowany, by doprowadzić do połączenia. W zeszłym tygodniu prezes Obajtek odwiedził w płockim Centrum Administracyjnym spółki miejsce, gdzie znajduje się tablica pamiątkowa oraz krzyż. Krzyż ten ufundowany w intencji połączenia z Grupą Lotos, w listopadzie 2003 r. poświęcił papież św. Jan Paweł II. O tej wizycie informowały służby prasowe koncernu.

- Kiedy dowiedziałem się, że w Płocku jest takie miejsce, uznałem, że w obliczu zapadających decyzji chcę je zobaczyć. Koncepcja połączenia PKN Orlen i Grupy Lotos jest obecna w sferze gospodarczej od długiego czasu, a takie symboliczne miejsca tu w Płocku i w Gdańsku są na to niezbitym dowodem - mówił cytowany w komunikacie Obajtek.

Skąd krzyż w intencji fuzji dwóch firm wzięły się w Watykanie? Otóż trafiły w 2003 roku dzięki związkowcom z "Solidarności". Papież miał go pobłogosławić specjalnie w intencji stworzenia narodowego koncernu. Srebrny i wysadzany bursztynami krzyż w intencji połączenia Orlenu z Lotosem został odsłonięty uroczyście przez zarząd Orlenu i przedstawicieli związkowych w 2004 roku.