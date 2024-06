Większy limit w wojsku. Minister potwierdza plany

Szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz , zapowiedział w niedzielę możliwość zwiększenia limitu powołań do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Ta decyzja wynika z faktu, że w maju wykorzystano już prawie 70 proc. dostępnych limitów. Resort rozważa zwiększenie liczby powołań o dodatkowe 10 tysięcy.

Limity w górę

W ostatnim tygodniu, na liście prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, pojawiła się informacja o planach nowelizacji rozporządzenia. Nowelizacja ta dotyczy określenia liczby osób, które mogą zostać powołane do czynnej służby wojskowej w 2024 roku, a także liczby osób, które mogą pełnić służbę wojskową w rezerwie podczas odbywania ćwiczeń wojskowych. Ministerstwo Obrony Narodowej podkreśla, że konieczność zmiany wynika z rosnącego zainteresowania służbą wojskową.

Aktualny limit powołań do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej wynosi 34 550 osób. Zgodnie z danymi z końca kwietnia, do tej służby powołano już ponad 16 800 ochotników, co stanowi 56 proc. wyznaczonego limitu.