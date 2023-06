No tak 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Czegoś nie rozumiem. Tak ujadacie na kościół, tacy jesteście "oświeceni" i nowocześni, że nie chrzcicie dzieci, wypisujecie z lekcji religii, ale święta kościelne to jak najbardziej. Wolne by się chciało. Te wszystkie długie weekendy, niedziele to niby z czego się wzięło? Skoro takiś jeden z drugim mądry i "niepraktykujący" to do roboty 6 stycznia, 15 sierpnia, 25 grudnia, w Boże Ciało i Wielkanoc. No i żadnych niedziel wolnych. Bo i po co, skoro to dzień jak każdy.