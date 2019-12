Wirus ASF. Ceny wieprzowiny wystrzelą w 2020

Przez wirus ASF w Polsce może dojść do absurdu. Hodowcy świń dostaną mniej od kupujących od nich surowiec, czyli wieprzowinę, za którą to klienci przy kasie zapłacą dużo więcej. Jak czytamy w "Dzienniku Gazecie Prawnej", mimo dużego popytu ze strony Chin, ceny wieprzowiny w Europie mogą się załamać, jeśli Polsce nie uda się zatrzymać pochodu ASF na Zachód.

Wirus ASF pojawił się w Wielkopolsce, co może zatrząść rodzimym rynkiem wieprzowiny. Akurat ten region ma 36-procentowy udział w krajowej hodowli świń. Rozprzestrzenienie się wirusa w Wielkopolsce spowoduje problemy w całym kraju, przetwórcy będą mieli jeszcze trudniejszy dostęp do surowca. Eksperci Credit Agricole w raporcie ostrzegają, że może dojść nawet do paraliżu łańcucha dostaw.