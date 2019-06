Wiza do USA. Sprawdzą twoje konto na Facebooku i Instagramie

Jak informuje branżowy serwis techcrunch , ma to być element rozszerzonej weryfikacji wniosków wizowych przez amerykańską administrację.

Departament Stanu USA w sobotę rozpoczął implementację tych wymogów. Formularze, które trzeba będzie wypełnić mają zostać zaktualizowane. Znajdzie się w nich kilka dodatkowych rubryk do wypełnienia.

"Bezpieczeństwo narodowe to nasz priorytet, dlatego każdy potencjalny turysta przyjeżdżający do naszego kraju przechodzi szczegółową kontrolę" - napisał w oświadczeniu Departament Stanu.

"Cały czas szukamy mechanizmu, który pozwoli jak najlepiej kontrolować imigrantów i chronić obywateli USA, ale jednocześnie umożliwić swobodne podróżowanie do Stanów Zjednoczonych" - czytamy dalej.

Do tej pory tak wnikliwe weryfikowanie aplikacji dotyczyło niewielkiego ułamka składających wnioski o wizę. Jak pisze techcrunch.com, było to około 65 tys. wniosków rocznie. Głównie chodziło o osoby, które podróżowały do regionów szczególnie zagrożonych terroryzmem.