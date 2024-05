Władza się nie ugięła. Gruzja przyjęła ustawę o "zagranicznych agentach"

Przyjęta we wtorek przez gruziński parlament ustawa o przejrzystości wpływów zagranicznych, zwana też "ustawą o zagranicznych agentach", wzbudza wątpliwości zarówno obywateli państwa, jak i instytucji zagranicznych. Jej zapisy są bowiem wzorowane na prawie obowiązującym już w Rosji , o którym pisaliśmy już w money.pl .

Ustawa o "agentach zagranicznych" przyjęta

Akt ten zakłada dodatkowe prerogatywy do kontroli organizacji pozarządowych i mediów. Krytycy są zdania, że może ona, podobnie jak w Rosji , zostać wykorzystana do niszczenia opozycji i niezależnych mediów .

Ustawa przewiduje, że osoby prawne i media otrzymujące ponad 20 proc. finansowania z zagranicy podlegać będą rejestracji i sprawozdawczości oraz trafiłyby do specjalnego rejestru agentów obcego wpływu . Ponadto resort sprawiedliwości będzie mógł przeprowadzać kontrole takich organizacji pod dowolnym pretekstem.

Po przyjęciu ustawy w trzecim czytaniu przez parlament trafi ona do podpisu prezydentki Salome Zurabiszwili. Jednak ona już wcześniej zapowiedziała weto.

W jej ocenie akt ten jest sprzeczny z proeuropejską drogą Gruzji. Zawetowanie ustawy jednak może nie wstrzymać dążeń partii rządzącej. Gruzińskie Marzenie, czyli formacja rządząca Gruzją, posiada w parlamencie większość potrzebną do odrzucenia prezydenckiego weta.

Gruzini protestują przeciw ustawie o "zagranicznych agentach"

Od tygodni obywatele Gruzji na ulicach protestują przeciwko przyjęciu tej ustawy. W minioną niedzielę w Tbilisi, stolicy kraju, zorganizowano ogromną demonstrację. Według lokalnych mediów mogła być ona największą "we współczesnej historii" kraju .

Ustawa o "zagranicznych agentach" kładzie się cieniem na akcesji do UE

Przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, jak i Unii Europejskiej, kilkukrotnie wyrazili zaniepokojenie z powodu wznowienia praw nad ustawą. Wcześniej apelowali do władz Gruzji o wycofanie się z niej. Zwrócili też uwagę, że stoi ona w sprzeczności z europejskimi aspiracjami Gruzji i procesem eurointegracji. Gruzja w grudniu 2023 r. otrzymała status kandydata do UE. Wejście do Unii popiera, według sondaży, około 80 proc. Gruzinów.