Włochy walczą z drożyzną. Rząd podpisał pakt antyinflacyjny

- Myślę, że po raz pierwszy cały system produkcji i dystrybucji żywności i dóbr powszechnego użytku podpisuje pakt z rządem, by utrzymać pod kontrolą cel z koszyka zakupowego i pomóc rodzinom, przede wszystkim tym potrzebującym - powiedziała szefowa rządu w swojej kancelarii w Rzymie .

Wyjaśniła, że inicjatywa ta jest rezultatem wielotygodniowych rozmów, które przyniosły konkretny rezultat. - Pokazuje to też rządowi, że nie jesteśmy sami, kiedy trzeba stawić czoła problemom i że potrafi on słuchać i ma pokorę w sobie, by prosić o pomoc, gdy jest złożona sytuacja, jak spirala inflacyjna, jaką mamy - dodała Giorgia Meloni.