Wojna cenowa trwa. Ekonomiści komentują obniżki. Mówią o zagrożeniu i szansie

Wojna cenowa między dyskontami - eksperci komentują

Tymczasem ostatnie wydarzenia skomentowali ekonomiści mBanku, którzy wskazali, że to nie jest pierwsza taka "wojna". Zaznaczyli, że tym razem jednak obniżki cenowe są spektakularne.

Jak wskazują ekonomiści, bezpośrednią konsekwencją walki cenowej i promocji będzie zwiększenie popytu . Co więcej, według ekspertów należy odróżniać rzeczywistość statystyczną od rzeczywistości, gdyż - jak podają - "GUS uwzględni, albo nie uwzględni, ale konsument ewidentnie będzie miał szansę zaoszczędzić na części koszyka", a co za tym idzie — będzie mógł wydać je na coś innego.

Co więcej, mBank zaznacza, że bez względu na to, jak tę skalę promocji uwzględni GUS, obniżki cen w dużych sieciach w jakiejś mierze będą musiały znaleźć się we wskaźniku CPI.