Donald Trump Jacek Frączyk 12 minut temu

Wojna handlowa wybuchła na całego i szybko się skończy. Trump złamał opór Chińczyków

Trump nie rzuca gróźb na wiatr. Co wpisano na twitterze, to rzecz święta. Po niedzielnym twicie w piątek doszło do podwyżki ceł na chińskie towary. Wojna handlowa wybuchła na całego. Wygląda na to, że Chiny jednak szybko się poddały. Możemy się pożegnać z wizją tanich paliw.

Podziel się Dodaj komentarz