Wotum nieufności wobec Łukasza Szumowskiego. Sejm zdecydował o przyszłości ministra

Głosowało 450 posłów. Za było 213 parlamentarzystów, przeciw - 237. A zatem stało się dokładnie to samo, co z głosowaniem nad wotum zaufania dla całego gabinetu Mateusza Morawieckiego . Rząd otrzymał je dzięki głosom posłów Zjednoczonej Prawicy .

Głosowanie podgrzało atmosferę w Sejmie. Poseł Barbara Nowacka powiedziała, że Jarosław Kaczyński nazwał posłów opozycji "hołotą". - Panie marszałku bardzo proszę o upomnienie posłów. To godzi w powagę Sejmu. Mam wrażenie, że poseł Kaczyński nazwał nas hołotą - mówiła z mównicy Nowacka. Doszło do tego, że marszałek Ryszard Terlecki musiał zarządzić pięć minut przerwy.

Narracja płynąca z ministerstwa od początku brzmiała jednakowo: cały świat, w trakcie rozwoju pandemii, kupował sprzęt ochronny gdzie tylko mógł. Sam Szumowski w jednej z wypowiedzi w mediach stwierdził, że maseczki kupiłby "nawet od diabła" w tamtym czasie. Minister złożył też zawiadomienie do prokuratury, choć dopiero po publikacji "GW".

Coś, co resort chciał przedstawić jako burzę w szklance wody, okazało się zaledwie wierzchołkiem góry lodowej. Po kilkunastu dniach bowiem, znów za sprawą "Gazety Wyborczej", wyszła na jaw informacja o zakupie respiratorów po znacznie zawyżonej cenie niż rynkowa . Ministerstwo za 1,2 tys. respiratorów płaciło od 160 do 180 tys. złotych, mimo że cena rynkowa sprzętu z wyższej półki waha się w graniach 70-90 tys. złotych.

Interesy rodziny Szumowskich

Na światło dzienne wypłynął również wątek żony Łukasza Szumowskiego, na którą miał on przepisać wszystkie swoje udziały w rodzinnych biznesach tuż przed wejściem do polityki. Obecny szef resortu zdrowia przeprowadził również intercyzę, przez co nie musi obecnie ujawniać majątku żony w oświadczeniu majątkowym.