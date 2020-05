Posłowie opozycji: 140 mln zł dla spółki brata ministra Szumowskiego

Zainteresowanie bratem ministra zdrowia to pokłosie publikacji "Gazety Wyborczej" na temat zakupu przez resort zdrowia partii maseczek - za ponad 5 mln zł - od instruktora narciarskiego, który powoływał się na znajomość z ministrem Szumowskim. Maseczki, jak się potem okazało, były wadliwe. Kontakt do resortu ( do wiceministra Janusza Cieszyńskiego ) instruktor otrzymał właśnie od brata ministra.

Łukasz Szumowski mówił, że zna kontrahenta tylko z lekcji jazdy na nartach, a brat skontaktował go z resortem, bo wiedział, jak bardzo potrzebne są maseczki. - Chciałbym, żeby do przesłuchań w tej sprawie doszło jak najszybciej. Chciałbym, aby sprawa była wyjaśniana błyskawicznie. Jestem gotowy złożyć zeznania, mój brat jest gotowy złożyć zeznania, wiceminister Janusz Cieszyński też. I każdy urzędnik Ministerstwa Zdrowia, który może pomóc wyjaśnić tę sprawę. To my jesteśmy poszkodowani, a nie my komuś zaszkodziliśmy - zapewnia minister zdrowia.