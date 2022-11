Wszyscy zrzucimy się na polski atom? Jest oświadczenie rządu

Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Finansów w czwartkowym komunikacie odniosły się do doniesień medialnych, zgodnie z którymi rząd miałby rozważać wprowadzenie nowej daniny w celu sfinansowania budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej.

Kto zapłaci za polski atom?

"W związku z doniesieniami medialnymi na temat wprowadzenia nowego podatku na budowę elektrowni jądrowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwo Finansów informują, że nie toczą się żadne prace nad podatkiem ani innymi opłatami lub daninami na sfinansowanie budowy elektrowni jądrowej. Takie rozwiązania zwiększałyby inflację , uderzając w polską gospodarkę i społeczeństwo" - podkreślono we wspólnym komunikacie resortów.

"Celem rządu jest stworzenie takiego modelu biznesowego, który pozwoli na obniżenie kosztów energii elektrycznej dla odbiorców końcowych. Przyczyni się to do utrzymania miejsc pracy w przemyśle i innych sektorach gospodarki oraz do reindustrializacji kraju" - zaznaczono.