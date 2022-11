Oni zbudują nam elektrownię jądrową. Rząd przyjął kluczowy dokument

Podatnik 9 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Wiele krajów odchodzi od elektrowni atomowych a my zaczynamy je budować lekceważąc wynikające z tego zagrożenia. Już teraz brakuje w Polsce infrastruktury na odbiór energii fotowoltaicznej. Jeszcze nie ma elektrowni a Rząd rozpowszechnia reklamy z udziałem dzieci wprowadzając ludzi w błąd. Elektrownia atomowa to nie same plusy to ogromna ilość minusów w postaci odpadów radioaktywnych i zagrożenia nuklearnego. Mam nadzieję, że nauczyciele w szkole potrafią dzieciom to wytłumaczyć. Tylko jak wyjaśnić dzieciom dlaczego Rząd kłamie w swojej reklamie.