Pieniądze na atom. Premier: kolejka chętnych do finansowania

Jak znam życie a już parę lat na świecie żyję to nawet 10 elektrowni jądrowych nie sprawi że ceny energii w Polsce spadną, energia dostarcza państwu niewyobrażalne dochody do budżetu i żaden rząd z niech nie zrezygnuje. Elektrownie nawet te węglowe i wszystko co z energetyką związane to kury znoszące złote jaja.