Wybory 2019. Kaczyński: śmiano się, ale będzie 500 zł na krowę

- Natomiast, jeśli chodzi o rolnictwo, to wszystko będzie koncentrowało się wokół tych spraw, które rolnicy traktują jako najważniejsze, czyli wyrównanie unijnych dopłat do poziomu, jaki otrzymują rolnicy z krajów zachodniej Europy - 260 euro do hektara. Będzie też mowa o zapowiadanych wcześniej – i wyśmiewanych - 500 zł od krowy, czy 100 zł od świni - powiedział PAP.

- My naprawdę chcemy polskiej przedsiębiorczości pomóc, zachęcić ją do inwestowania, do innowacji, do postępu organizacyjnego. Do tego wszystkiego co tworzy postęp gospodarczy. Jedną stroną takiej operacji jest wspieranie przedsiębiorstw, a drugą jest działanie, by wyższe były płace. Postęp technologiczny i organizacyjny następuje zwykle wtedy, kiedy to się opłaca. Opłaca się to wtedy, kiedy praca jest droższa, tymczasem w Polsce praca jest ciągle bardzo tania - stwierdził prezes PiS.