Wybory 2019. Konwencja PiS w Lublinie. Szydło: 1200 zł minimalnej emerytury i dodajemy drugą trzynastkę

W Lublinie liderzy PiS podczas konwencji programowej zaprezentowali szczegóły tego, z czym idą do jesiennych wyborów parlamentarnych (te już 13 października). - Jesteśmy gospodarczym i społecznym czempionem świata. Stworzyliśmy system wyrównywania szans, ludzie z każdego regionu mogą powiedzieć: "lepiej nam się żyje". Na to się z państwem umówiliśmy 4 lata temu, to robimy. Nie szukamy broszki, ale służymy obywatelom - powiedziała była premier, a obecnie europosłanka, Beata Szydło.

Podkreśliła, że PiS dotrzymuje słowa, co jest gwarancją że padające obietnice podczas sobotniej konwencji zostaną spełnione. - Podstawą zmian, które dały Polsce dobry czas, stały się programy społeczne. Wielu wątpiło - mówili, że się nie da, że nie ma pieniędzy, wymyślali jeszcze inne problemy. Tymczasem te programy stały się platformą na której Polacy mogą budować bezpieczną przyszłość i stały się motorem napędowym polskiej gospodarki - stwierdziła była premier.

Dodała, że PiS podniesie najniższe świadczenia emerytalne. - Ten proces będzie kontynuowany. Kolejna podwyżka 1200 zł minimalnej emerytury, będzie podwójna "trzynastka" emerytalna - zapewniła Szydło.

Obejrzyj: Wybory 2019. Kaczyński kontra Kidawa-Błońska

Odniosła się też do spraw osób z niepełnosprawnościami. - Często były wykluczone, nie mogły pójść do teatru, kina. Nie mogły spotykać się ze znajomymi, czerpać z innych aktywności. By niepełnosprawnym łatwiej się żyło uruchomiliśmy program Dostępność+ i 500+ dla niepełnosprawnych, a dla opiekunów i osób niepełnosprawnych podnieśliśmy świadczenia, a kolejne programy i projekty dla tej grupy będą uruchamiane - powiedziała Beata Szydło.

- W Polsce musi się rodzić więcej dzieci. Naszą przyszłością, przyszłością Polski są najmłodsi, którzy niedługo wezmą odpowiedzialność za nasz kraj. Nie tylko 500+, który daje nowe możliwości, wspiera finansowo. Musimy z wielkim impetem realizować programy mieszkaniowe, programy wspierające rodziny, mamy czy ojców, którzy chcą realizować zawodowe plany. Czyli elastyczne formy zatrudnienia. Pakiet propozycji dla rodzin będzie realizowany konsekwentnie - zapewnia Beata Szydło.

Dodała - w kontekście poprawy sytuacji w służbie zdrowia - zostaną przygotowane specjalne stypendia dla młodych, którzy wybiorą drogę studiów medycznych. Pojawi się także specjalny system informatyczny dla pacjentów, by ułatwić dostęp do lekarzy i skróci czas oczekiwania na wizytę lekarską. Wsparciem mają być też objęte szpitale powiatowe.

Przemówienie Beaty Szydło podczas konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości w Lublinie rozpoczęła żartem. - Gdyby nasi piłkarze posłuchali wystąpienia prezesa to pewnie by wygrali. Jest szansa w poniedziałek - powiedziała Beata Szydło. Później dodała, że pojawiła się "afera z broszką". - Ludzie szukają broszki, pytają co się stało. Mam dobrą wiadomość dla szukających, broszka się odnalazła - jest tutaj - kontynuowała w konwencji dowcipu była premier.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące