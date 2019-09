Wybory 2019. Konwencja PiS w Lublinie, Kaczyński: "zbudujemy państwo dobrobytu, minimalna pensja 3 tys. zł"

- Co zrobiliśmy? Czy odrzuciliśmy postkomunizm? Otóż tak, my jesteśmy realizatorami zmiany pro publico bono (dla dobra publicznego - przyp.) - powiedział Jarosław Kaczyński. Jak dodał, w głębszym wymiarze pozostały jeszcze do pokonania "struktury niedemokratyczne i antyrozwojowe". - Musimy przede wszystkim kontynuować politykę, której fundamentem jest wiarygodność, musimy dotrzymywać słowa. Wiarygodność to fundament demokracji, to nas najbardziej umacnia i jednocześnie osłabia tamtych - powiedział prezes PiS.