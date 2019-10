Wybory parlamentarne 2019. Bukmacherzy już wiedzą, zwycięzca jest jeden

13 października każdy uprawniony do głosowania, który weźmie udział w wyborach, odda głos zgodny z własnymi poglądami. Jednak przedwyborczy obraz tego, co będzie już po wyborach przynoszą m.in. sondaże. Często to jednak typowania bukmacherów są tymi najbliższymi ostatecznego wyniku. Czy tak będzie tym razem? Przekonamy się już w poniedziałek, a właściwie we wtorek, kiedy to Państwowa Komisja Wyborcza poda oficjalne wyniki wyborów.