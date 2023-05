Wymyślił 500 plus. Do nowego pomysłu PiS-u ma jedną ważną uwagę

Podczas konwencji programowej "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości" prezes PiS zapowiedział, że od nowego roku świadczenie wychowawcze 500 plus zostanie podniesione do 800 zł.

800 plus zamiast 500. Program PiS

Od nowego roku program 500 plus to będzie ciągle nazwa, jak sądzę, pamiętana, ale suma będzie już inna. To będzie 800 plus - przekazał Kaczyński.

Jak dodał, ma to być kontynuacja i rozwijanie świadczeń skierowanych do rodzin. Według planu, zasady przyznawania świadczenia nie ulegną zmianie.

Money.pl zapytał pomysłodawcę pierwszego projektu, co sądzi o nowej propozycji PiS.

- W styczniu, ze względu na inflację to powinno już być 900 zł, a nie 800 - tak propozycję PiS komentuje prof. Julian Auleytner, były prezes Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. To on wymyślił 500 plus. Według niego program ten to tylko pewien fragment polityki społecznej.

- Pytanie, co dalej, jakie pomysły na politykę prorodziną ma partia rządząca - dodaje prof. Auleytner. Twórca 500 plus uważa, że pieniądze powinny trafiać przede wszystkim do rodziców pracujących i konieczna jest także reforma systemu pomocy społecznej.

Szydło: są pieniądze na 800 plus

Europosłanka, była premiera Beata Szydło, przekazała, że środki przeznaczane rocznie na świadczenie wychowawcze zwiększą się z 40 mld zł do ok. 70 mld zł.

- Są pieniądze, sytuacja w finansach publicznych jest bardzo dobra, ponieważ myśmy uszczelnili system podatkowy; dzięki temu możemy dziś ze spokojem powiedzieć: od pierwszego stycznia 2024 r. 500 plus to będzie już 800 plus - powiedziała w niedzielę w TVP Info Beata Szydło.

Podkreśliła, że PiS zdawało sobie sprawę, ze w związku z inflacją siła nabywcza 500 plus jest obecnie niższa. - Dlatego analizowaliśmy i liczyliśmy, czy to jest możliwe, aby te środki zwiększyć - wskazała była premier.

