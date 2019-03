Wyniki Dino. Twórca sieci nie dostał w 2018 roku ani grosza pensji

Tomasz Biernacki ma w Grupie Dino 51 proc. udziałów i jest przewodniczącym jej rady nadzorczej. Jako jedyny nie pobrał z tego tytułu żadnego wynagrodzenia. Pozostali członkowie rady zainkasowali od 60 do 100 tys. zł.

Jak pisaliśmy w money.pl , Polacy w sklepach Dino wydali w ubiegłym roku prawie 6 mld zł, co przełożyło się na ponad 300 mln zł zysku spółki.

"W 2019 roku będziemy kontynuować program inwestycyjny, a jego wartość szacujemy na około 850 mln zł. Planujemy otwarcie większej liczby sklepów niż w 2018 roku oraz kolejne inwestycje w centra dystrybucyjne i moce produkcyjne" - wskazuje w liście do akcjonariuszy prezes Szymon Piduch.

Na inwestycje spółka planuje wydać o ponad 200 mln zł więcej niż w 2018 roku. Było to 634 mln zł. Prezes wskazuje, że dzięki temu powstało 3,4 tys. nowych miejsc pracy. Na koniec roku zatrudnionych w Dino było 16,5 tys. osób.

Dino zarabia coraz więcej, bo otwiera nowe sklepy, ale i w ramach już istniejących sprzedaż rośnie rok do roku w dwucyfrowym tempie. Jak dodaje prezes Piduch, klienci częściej robią zakupy, a do do tego wartość przeciętnego paragonu jest wyższa.