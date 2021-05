Wyrzuciła przez balkon 30 tys. zł. Myślała, że pod oknem są policjanci

Julek 11 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Do drzwi zapukalo dwoch mlodych mezczyzn. Babcia patrzy przez judasza i mowi ; - Idzcie gdzie indziej oszusci. Na co jeden z mezczyzn ; - Babciu. Ale my zbieramy na Telewizje Trwam ! Na co babcia ; - A to co innego. Zapraszam. Zapraszam. Weszli do srodka i babcia z zakamarkow kredensu wyjela pieniadze na darowizne na TV Trwam. Podczas wpisywania babci na liste jeden z nich zaslonil babci widok a drugi zwinal z kredensu reszte kasy. Po dwoch dniach babcia chodzi i szuka pieniedzy. Zmartwiona zaczepila sasiadka i pyta co sie stalo. Po dluzszym stekaniu w koncu z babci wydusila ze ona wlozyla gdzies pieniadze i nie moze znalezc a potrzebuje na zaplacenie czynszu i rachunku z elektrowni. Na co ta jej powiedziala; - Przeciez wpuscila se pani dwa dni temu zlodziei do mieszkania. Pewnie pania okradli. I tak obrobili babke na Asnyka.