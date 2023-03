Wysyłamy do Chin rekordowe ilości drewna. "Wszyscy na tym tracą"

Chiny importują polskie drewno

– Wartość polskiego eksportu drewna i wyrobów z drewna wzrosła w 2022 r. o 65 proc. w stosunku do 2021 r. Faktycznie ich sprzedaż do Chin wzrosła bardzo znacząco – ponad czterokrotnie – wskazuje w rozmowie z money.pl Jan Strzelecki, zastępca kierownika zespołu makroekonomii z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

– Najważniejszymi odbiorcami są Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy i Szwecja. W eksporcie do tych państw także odnotowaliśmy wzrost wartości, choć nie tak znaczący, jak do Państwa Środka – dodaje ekspert.

Spójrzmy na liczby. Jak wynika z analizy PKO BP opartej na danych FAO (Urzędu Statystycznego przy Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa) oraz Eurostatu eksport drewna surowego z Polski do Chin nasilił się już w 2018 r., kiedy wzrósł o 496 proc. rok do roku, i rok później (wzrost o 167 proc. rok do roku).