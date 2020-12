Segregacja śmieci. Kurtyka: nowe przepisy nie będą obligiem

zastanawia 1 godz. temu zgłoś do moderacji 158 5 Odpowiedz

mnie jedno dlaczego obowiązek i koszt segregacji śmieci przerzucany jest na indywidualnego mieszkańca skoro firmy zajmujące się segregacją biorą za to olbrzymie pieniądze a gminy płacą za odbiór śmieci jak za złoto.Prezesi firm od śmieci wymyślają coraz większe problemy a gminy płacą a potem te koszty przerzucają na mieszkańców.Jest firma i bierze za to pieniądze niech więc segreguje te śmieci a nie tylko przekłada gotowe i za to kasuje jak za złoto.Ja jako piekarz wyrabiam chleb czyli przywożę mąkę,biorę wodę i drożdże,robię zakwas,wyrabiam ciasto,formuję chleb,wkładam go do pieca,wypiekam,pakuję i za to mi płacą a nie przywożą mi gotowe ciasto,ufomowane bochenki a ja tylko do pieca je wkładam.Biznes na śmieciach to inwestycja XXI wieku i jak powiedział włoski mafioso - na czym się robi największe pieniądze...?NA ŚMIECIACH.