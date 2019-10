Wywóz śmieci. W 2019 opłaty wzrosły o ponad 30 proc. Nie tylko to zdrożało

Opłaty za wywóz śmieci skoczyły w ostatnim roku o 31 proc., ciągnąc za sobą wzrost cen usług komunalnych. Do tego opłaty za wodę i odprowadzenie ścieków wzrosły ok. 7,7 proc. - wynika z tegorocznej edycji rankingu "Wydatki mieszkańców na usługi komunalne w miastach powiatowych". Są też dobre informacje, niemal bez zmian pozostały: podatek od nieruchomości, opłaty za parkowanie czy bilety komunikacji miejskiej.

"Cena brutto wody waha się od 2,32 zł/m sześc. we Włodawie do 8,50 zł/m sześc. w Mysłowicach. Najwięcej kontrowersji budzi natomiast cena i koszt odbioru odpadów. Najtańsze w systemie Suwałki stosują kalkulację od gospodarstwa domowego, które płaci 20 zł miesięcznie (240 zł rocznie na rodzinę). Najdroższy Otwock pobiera 31,50 zł od osoby, co daje 1 tys. 512 zł rocznie na rodzinę" - wskazano w raporcie.

Największym problemem jest znaczny przyrost kosztów wywozu śmieci na rodzinę w ujęciu rok do roku. "Rozstrzygane przetargi generują znaczne koszty po stronie gmin, a te muszą przerzucić ten koszt na mieszkańców (choć znaczna część dopłaca do systemu). Największy wzrost odczuły miejscowości poniżej 50 tys. mieszkańców - z rocznego 488,27 zł do 653,10 zł. W tym układzie najtańszy odbiór odpadów jest w miastach powyżej 200 tys. mieszkańców - 581,22 zł rocznie na rodzinę" - podali autorzy raportu. Dodali, że sumaryczne koszty usług komunalnych wzrosły rok do roku o niecałe 9 proc. "To znacznie więcej niż inflacja, ale to nie koniec. Już dziś możemy przewidywać, że zdecydowanie droższe będą lata kolejne" - ocenili.