Wzmocnienie pozycji zwalnianych pracowników. Od piątku nowe prawo

Od piątku 22 września wchodzi w życie część przepisów nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. Jak zauważyła "Rzeczpospolita", dzięki nim zwolniony pracownik znajdujący się pod szczególną ochroną, będzie mógł złożyć wniosek do sądu o zabezpieczenie jego powództwa. Jak? Poprzez nakazanie pracodawcy przywrócenie go do pracy do końca trwania procesu.