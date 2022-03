Stopa bezrobocia w Polsce w lutym wyniosła 5,5 proc. - wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS). To oznacza, że wskaźnik utrzymał się na tym samym poziomie co w styczniu. Wzrost bezrobocia był więc tylko chwilowy.

Przypomnijmy, że w pierwszym miesiącu nowego roku mieliśmy do czynienia ze zwrotem w statystykach, w których od lutego 2021 roku stopa bezrobocia była na coraz niższych poziomach. W styczniu minimalnie wzrosła z 5,4 do 5,5 proc. Zazwyczaj przybywało bezrobotnych także w lutym i marcu. Tym razem tak się nie dzieje .

Bezrobocie takie samo jak przed pandemią

- Porównując poziom bezrobocia w końcu lutego do stanu z końca lutego 2020, czyli przed epidemią COVID-19, liczba zarejestrowanych bezrobotnych wzrosła co prawda nieznacznie, bo o 3 tys. osób., ale stopa bezrobocia rejestrowanego była na identycznym poziomie. To bardzo dobra wiadomość, która dowodzi, że nasze działania były skuteczne - podkreśla.