Czy to powód do niepokoju? Nic na to nie wskazuje. Eksperci podkreślają, że bezrobocie ma cykliczny charakter i zawsze na przełomie roku kalendarzowego w urzędach pracy przybywa bezrobotnych. Dzieje się tak do lutego/marca, a przy dobrej koniunkturze w kolejnych miesiącach znowu statystyki się poprawiają.