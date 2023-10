Xi Jinping gości Władimira Putina. Dyktator z Kremla kusi wielkimi inwestycjami

Dyktator z Kremla pojechał do Chin w konkretnym celu. Jak pisaliśmy w money.pl, Rosja ma m.in. problemy ze sprzedażą swoich surowców energetycznych. Chociaż ChRL po wybuchu wojny w Ukrainie i wprowadzeniu przez Zachód sankcji wobec reżimu Putina zwiększyły zakupy gazu, to wyniki np. Gazpromu mówią jasno - Kreml ma problem, by na handlu "błękitnym paliwem" zarabiać tyle, co wcześniej . Głównie dlatego, że stracił w Europie największego konsumenta .

Rosyjscy eksperci nie spodziewają się cudów Putina

Putin, jak pisze m.in. niezależny dziennik "The Moscow Times", udał się do Państwa Środka, by doprowadzić do budowy gazociągu Siła Syberii 2 do Chin. Xi Jinping najpewniej na to nie przystanie, angażując się wcześniej w budowę rurociągu z Turkmenistanu.