Zagraniczne media piszą o Polsce. Prawda wyszła na jaw

Bloomberg opisuje kontenerowe miasteczko, które powstało pod Płockiem. W sumie to 2,5 tys. kontenerów dla tysięcy obcokrajowców.

Oto dlaczego Polska potrzebuje obcokrajowców

Bloomberg dodaje, że pomysł, że zagraniczni pracownicy wypełniają luki na rynku pracy , nie jest niczym niezwykłym, a chroniczne niedobory zmuszają pracodawców w całej Europie do szukania pracowników na innych rynkach. "Ale w Polsce i na Węgrzech na jaw wyszła niewygodna prawda, a rzeczywistość gospodarcza dogoniła "najbardziej zjadliwą antyimigrancką retorykę na Starym Kontynencie".

"W obliczu setek tysięcy wolnych stanowisk na rynku pracy, które mogą zahamować wzrost gospodarczy, urzędnicy twierdzą obecnie, że tysiące osób przybyłych z Azji to >>pracownicy gościnni<<, a nie migranci, którzy pozostaną" - podkreśla Bloomberg.

"Jednak w większości wschodnich gospodarek UE stopa bezrobocia wynosi 5 proc. lub mniej, a co najmniej 670 000 stanowisk pracy w całym regionie pozostaje nieobsadzonych" - zauważa Bloomberg i dodaje: "Polska musi przyjmować co najmniej 200000 imigrantów rocznie przez następną dekadę, aby utrzymać obecny stosunek liczby ludności w wieku produkcyjnym do liczby emerytów".