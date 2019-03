Od początku bieżącego roku zakaz handlu został - zgodnie z obowiązującą ustawą - zaostrzony. Sklepy mogą być otwarte tylko w ostatnią niedzielę miesiąca. W marcu zarazem będzie to ostatni dzień miesiąca.

Osoby, które będą zmuszone zrobić zakupy 24 marca, gdy zakaz będzie obowiązywał, będą miały do dyspozycji niektóre sklepy.

Ustawa o ograniczeniu handlu zawiera bowiem wyjątki. Dotyczy to głównie stacji benzynowych, centrów handlowych, aptek, piekarni, cukierni, kwiaciarni czy placówek pocztowych.

Problem polega na tym, że jeśli właściciel musi pracować sam, jest to bardzo męczące, trudno zrobić sobie prezerwę na posiłek czy nawet wyjść do toalety. Co więcej, placówka łatwiej można paść ofiarą złodziei.