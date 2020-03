Zakaz handlu w niedziele. POHiD apeluje do rządu o utrzymanie jego złagodzenia

Jak informowaliśmy przed kilkoma dniami, w związku z zagrożeniem koronawirusem niedzielny zakaz handlu zostaje złagodzony . W niedzielę mogą odbywać się dostawy w sklepach. Szefowa Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji komplementuje to posunięcie. - To ograniczy tłok w sklepach - mówiła Renata Juszkiewicz w rozmowie z money.pl .

Prezes POHiD jednocześnie przyznała, że chociaż sklepy "otrzymały sygnał" o możliwości przyjmowania dostaw w niedzielę, to jednak część z nich odebrała go zbyt późno. Uspokoiła jednak, że towaru na półkach nie zabraknie.

- Dla naszej branży cały czas bardzo ważne jest, byśmy mogli zaopatrywać sklepy w sposób ciągły, we wszystkie dni tygodnia, ponieważ obecnie w wielu sklepach mamy puste półki, co wywołuje panikę wśród konsumentów, przekonanych o braku zapasów towaru. Tymczasem zapasy są, tylko towar musi być szybko i sprawnie dostarczany do placówek handlowych i wykładany na półki - w trybie ciągłym - tłumaczyła Juszkiewicz, cytowana przez "Fakt".