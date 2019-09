Zakaz handlu w niedziele. Polacy podzieleni

Powstał raport dotyczący zakazu handlu w niedziele: "Polacy z różnych grup zawodowych i społecznych oceniają obowiązujące ograniczenia handlu w niedziele". Opracowała go firma badawczo-konsultingowa Danae, a na wyniki raportu powołuje się "Rzeczpospolita". Jak pokazują badania, Polacy są podzieleni w sprawie niehandlowych niedziel, a wśród niezadowolonych można znaleźć m.in. pracowników sektora handlowego, którym to zakaz handlu miał ułatwić życie, a także deklarujący wiarę praktykujący chrześcijanie.

Kobiety, które nie pracują w handlu, narzekają, że są zmuszone do robienia zakupów w tygodniu. - Nie lubię robić zakupów w soboty, bo zajmuje to dwa razy więcej czasu. Kolejki, nerwy, awantury - trzeba się dwa razy zastanowić, czy chce w tej kolejce stać - skarży się pani Małgorzata, pracująca w administracji jednej ze szkół.

Innym brakuje niedzielnej rozrywki związanej z wyjściem do galerii. - Zamknięcie sklepów w niedziele to dla mnie porażka. Naprawdę jest to odebranie wspólnego czasu, kiedy wiadomo, że w tygodniu człowiek nie spędza czasu razem - dodaje pani Marta, pracownica banku. Większość respondentek opowiedziało się za wolnym wyborem, czy ktoś chce przyjść do pracy w niedzielę, czy nie.