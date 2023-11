Zakaz handlu w niedziele. Jest ważna poprawka

Komisja we wtorek po południu przyjęłą poprawkę do projektu zakazu handlu w tegoroczną Wigilię.

Zakaz handlu w niedziele. Dyskusja w Sejmie

Zabierający głos w sejmowej dyskusji przedstawiciele Lewicy poparli projekt Polski 2050. - 70 proc. pracujących w handlu to kobiety. To one przygotowują Wigilię i nie powinny być tego dnia zmuszane do pracy - mówił Maciej Konieczny (Lewica). Dodał również, że wszystkie niedziele powinny być objęte zakazem handlu, a tygodniowy czas pracy powinien zostać skrócony do z 40 do 35 godz.