Zakaz handlu spadł z wokandy. Trybunał Konstytucyjny przełożył posiedzenie

- Otrzymaliśmy informację, że rozprawa jest przełożona. Nowej daty nie wyznaczono - mówi money.pl Zbigniew Maciąg z Konfederacji Lewiatan. - Nie dostaliśmy żadnego uzasadnienia, ale myślę, że ma to związek z sytuacją epidemiczną. Tego samego dnia miał zapaść wyrok w sprawie kredytów frankowych i on też spadł z wokandy.

Zobacz także: Zakaz handlu w niedziele. "Wykorzystywanie pandemii do liberalizowania przepisów jest niegodziwe"

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego ma ostatecznie rozstrzygnąć wątpliwości prawne w sprawie zakazu handlu. W składzie będzie m.in. prezes TK Julia Przyłębska - bliska rządowi Prawa i Sprawiedliwości, który przeforsował przepisy zakazujące handlu w niedziele. Dlatego też część przedstawicieli organizacji pracodawców apelowała do Konfederacji Lewiatan o to, by wniosek wycofać i zaczekać, aż skład TK się zmieni.