Zakupy z AliExpress odbierzesz w paczkomacie. InPost nawiązał współpracę z chińską platformą zakupową

— W pierwszym półroczu przesyłki e-commerce z Poczty Chińskiej stanowiły ponad 30 proc. wszystkich przychodzących do nas przesyłek zagranicznych. W ubiegłym roku było to 24 proc. — mówił w tym tygodniu w wywiadzie dla "DGP" Grzegorz Kurdziel, wiceprezes Poczty Polskiej.

Współpraca chińskiego serwisu z InPostem to kolejny w tym roku krok na drodze do poprawy obsługi logistycznej polskich klientów. W lutym udostępniono opcję bezpłatnej wysyłki bezpośredniej do Polski z deklarowanym czasem dostawy (do 20 dni od płatności).