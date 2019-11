Zakupy z Chin kontra... Marian Banaś. Pancerny twórca nowej skarbówki przegrał z chińskimi sprzedawcami

Każdego dnia 38 tysięcy. Co godzinę 1,5 tysiąca. Co minutę 26. W takim tempie do Polski docierają przesyłki (paczki i listy) wprost z Chin. A w środku tanie kolczyki za pół dolara, chińska elektronika za bezcen oraz podróbki ubrań za ułamek wartości oryginału.

38 mld dolarów - tyle kosztowały towary, które chiński gigant Alibaba sprzedał tylko w jeden dzień wyprzedaży w tzw. Dzień Singla. Tak nazywa się coroczna promocja na platformach koncernu. Padł rekord, a pomogli Polacy. Jak? Kupując na potęgę. Im wyższe rekordy biją w Polsce azjatyckie serwisy sprzedażowe, tym wyższa jest skala przemytu nieopodatkowanych i nieoclonych towarów.