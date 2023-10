Zakupy zeskanujesz sobie sam. Auchan wprowadza nowe rozwiązanie

Bierzesz towar do ręki, skanujesz telefonem kod kreskowy i od razu pakujesz go do torby – tak można streścić sposób wykorzystania usługi Scan&Go. Przy kasie nie trzeba będzie już ich z powrotem wypakowywać, do opłacenia wystarczy już wyłącznie aplikacja z "nabitymi" produktami. Auchan udostępnił to rozwiązanie klientom od początku października.