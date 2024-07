Zamach na Donalda Trumpa. Reakcja polskiej naukowczyni na wydarzenia w USA

Stan zdrowia kandydata Republikanów jest dobry. Incydent odbił się jednak olbrzymim echem - nie tylko za oceanem. S woją relację na temat wydarzeń w USA opublikowała Aleksandra Przegalińska , wicerektor Akademii Leona Koźmińskiego i starsza badaczka w Harvard Law School. Przegalińska we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych pisze, że "były (ale prawdopodobnie i przyszły) Prezydent USA Donald J. Trump ledwo uniknął śmierci ". Autorka zwraca uwagę na ofiary zamachu, informując, że "na jego wiecu zginął niewinny człowiek, dwaj pozostali walczą o życie". Naukowczyni komentuje reakcję świata na to wydarzenie, stwierdzając, że "w obliczu nagiej, koszmarnej przemocy zastosowanej wobec kandydata na Prezydenta i jego wyborców w Butler świat - jak czytam - jest (znowu) w oburzeniu i szoku ".

Zamach na Donalda Trumpa. Naukowczyni o swoim doświadczeniu

Reakcje i dyskusja w komentarzach

Post Przegalińskiej wywołał żywą dyskusję wśród użytkowników LinkedIn. Jeden z komentujących, zwraca uwagę na paradoks w podejściu Trumpa do kwestii dostępu do broni. "Mnie przeraża też to, że Trump jest równocześnie zwolennikiem absolutnie swobodnego, beztroskiego wręcz, dostępu do broni. A ta sytuacja pokazuje, że nawet gdyby miał cały arsenał przy sobie, od śmierci uchroniło go tylko (aż) szczęście" - pisze.