Zamieszki w USA to prezent dla Pekinu i Moskwy. "Chińska propaganda już działa"

Im gorsza sytuacja jest w USA, tym większa radość pojawia się u głównych konkurentów - w Chinach i Rosji. Jak wynika z analiz Center for Economics and Business Research, Chiny mogą być gospodarczym numerem jeden jeszcze przed 2030 rokiem.

- Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping i cały ośrodek władzy w Pekinie doskonale zdają sobie sprawę, że dwudniowe zamieszki w Waszyngtonie i napięta sytuacja społeczna to nie jest koniec Stanów Zjednoczonych, to nie jest koniec demokracji, to nie jest koniec rywalizacji gospodarczej i politycznej na linii USA - Chiny. Nie ma jednak wątpliwości, że wykorzystają tę sprawę propagandowo. I to do cna, bo zresztą już to robią - mówi.