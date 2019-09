Zamrożenie cen prądu na przyszły rok. "Za wcześnie by o tym rozmawiać"

Na razie resort skupia się na tym, by utrzymanie ubiegłorocznych cen się w pełni udało.

- Ciężko pracuję nad tym, żeby w tym roku wszystko wyszło dobrze. Bo niechcący przedobrzyłem, ceny prądu aż o 6 proc. spadły w tym roku. To jest konkretna informacja podana przez Główny Urząd Statystyczny - powiedział minister Tchórzewski podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.

- To będzie zależało od tego, jak będziemy wychodzili w stosunku do obywateli, jak będziemy nadal podążali z wyrównaniem poziomów życia - wiele aspektów jest tu branych pod uwagę - mówił minister. - Jeśli chodzi o PiS - my stoimy na stanowisku, że jesteśmy Chadekami, czyli mówimy: tak, gospodarka rynkowa mocno ma się rozwijać, ale w tle jest obywatel, nasz pracownik, nasz sąsiad i inni - musimy patrzeć, żeby im też źle nie było.