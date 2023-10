Zaostrzenie konfliktu w Izraelu. Odczujemy to w naszych portfelach

Piątek upływa pod znakiem wahań cen ropy na światowych rynkach. Odmina WTI (West Texas Intermediate) 13 października po południu drożeje o ok. 3,7 proc. do ceny ok. 86,9 dolarów za baryłkę. Skok też zanotował Brent. Za ten rodzaj surowca od początku dnia inwestorzy płacą więcej o ok. 3,6 proc. (ok. 89,5 dolarów za baryłkę).