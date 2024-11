Zapytali Rafała Brzoskę, czy będzie kandydował w wyborach. Tak odpowiedział

InPost się nie zatrzymuje

- InPost zakłada w czwartym kwartale 2024 roku wzrost sprzedaży wolumenowo na rynkach międzynarodowych o 20 proc. rok do roku, czyli powyżej prognozowanego wzrostu rynku - poinformował ostatnio prezes Rafał Brzoska. Dodał, że październik w Polsce był bardzo mocny. - To znaczące pobicie rynku . My rośniemy, niezależne od tego, ile jeszcze firm ogłosi, że rozstawia swoje maszyny - stwierdził miliarder.

W trzecim kwartale 2024 roku Inpost w Polsce dostarczył 170 mln przesyłek, co oznacza wzrost rok do roku o 21 proc. Liczba paczkomatów w Polsce na koniec września sięgnęła 24.340, co daje wzrost rok do roku o 15 proc